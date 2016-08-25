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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 16:32 BJT

香港股市：恒生指数收平，投资人观望美联储主席叶伦演说

鉴于本周美国住房数据表现强劲，而且其他美联储官员也发表了鹰派言论，有越来越多的人预期叶伦可能会就美国下次升息给出更明确的时间表。

但很多分析师认为，叶伦可能采取更为中性的立场。

恒生金融业指数 持坚，但多数其他类股下跌。

蒙牛乳业 跳涨12%。摩根士丹利称，强劲销售情况提振该公司经常性净利好于预期。(完)

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