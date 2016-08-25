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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 16:34 BJT

全球贵金属：8月24日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓亦持平

路透8月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量与周二持平，
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期         变动     增减
    SPDR      30,812,509.6  8月24日  30,812,509.6  　8月23日      0.0   0.00%
    iShares  358,793,970.6  8月24日 358,793,970.6  　8月23日      0.0   0.00%  (完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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