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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 16:38 BJT

《汇市简讯》欧元/美元因德国Ifo数据疲软而短暂下滑，但随即回升

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* 德国Ifo数据低于预期

* 欧元/美元由1.1280跌至1.1265，但之后回升

* 欧元/美元刚升破200小时均线位置1.1283，触及日内新高1.1289

* 阻力位在周三高位1.1311，及类似水位的小时图云区位置

* 支撑位仍是日低1.1260、一目均衡基准线1.1259及周三底部1.1245

(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)

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