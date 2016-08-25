欧洲汇市：英镑接近三周高位，围绕英国公投退欧影响的担忧情绪消减

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
周二出炉的数据显示，英国8月制造业出口订单差值触及两年高点。
“英国经济状况似乎比预期的好，英国退欧最初引发的担忧缓解，在近期对英镑构成支持，英镑依然比较稳固，，”三菱东京日联银行外汇策略师Lee Hardman称。
英镑兑欧元跌0.2%至0.8532英镑，依然接近上日高点0.8486，而且有望周线录得1.5%的涨幅。
上周英镑上涨1.2%，因英国7月通胀和零售销售数据优于预期，进一步表明消费者在英国6月公投决定退欧后还没有控制支出。
“没那么糟糕！这就是当前英镑的人气，这在过去几天提供了强劲的支持，”德国商业银行策略师在报告中写道。
“但需要小心：英国退欧冲击仍将浮现，其影响只会逐渐反映在数据之中，数据将会随时间恶化。”(完)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍