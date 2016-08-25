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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 16:58 BJT

欧洲汇市：英镑接近三周高位，围绕英国公投退欧影响的担忧情绪消减

周二出炉的数据显示，英国8月制造业出口订单差值触及两年高点。

“英国经济状况似乎比预期的好，英国退欧最初引发的担忧缓解，在近期对英镑构成支持，英镑依然比较稳固，，”三菱东京日联银行外汇策略师Lee Hardman称。

英镑兑欧元跌0.2%至0.8532英镑，依然接近上日高点0.8486，而且有望周线录得1.5%的涨幅。

上周英镑上涨1.2%，因英国7月通胀和零售销售数据优于预期，进一步表明消费者在英国6月公投决定退欧后还没有控制支出。

“没那么糟糕！这就是当前英镑的人气，这在过去几天提供了强劲的支持，”德国商业银行策略师在报告中写道。

“但需要小心：英国退欧冲击仍将浮现，其影响只会逐渐反映在数据之中，数据将会随时间恶化。”(完)

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