更新版 1-中国汇市：人民币微收跌，G20前人民币料继续区间宽幅波动

* 人民币微收跌，中间价下跌逾180点 * 人民币6.66元附近交投较昨日活跃，部分头寸择机结汇 * G20临近，汇率大升大贬动力均不足 * 境内外即期汇价点差较上周略扩 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京8月25日 - 人民币兑美元即期 周四微收跌，中间价则跌逾180点。交易员称，早 盘汇价短暂跌破6.66元关口部分头寸择机结汇，另外美元指数早盘略有调整亦提振结汇情绪，人民币跌幅在午 后明显缩减。但G20峰会临近，料人民币继续区间宽幅波动，大幅升贬动力均不足。 他们并指出，央行重启14天逆回购，无意采取降准手段，避免加大人民币贬值压力；6.66元附近也是本月 波动区间底部，对客盘和自营都有心理支撑，当然也可以预期央行不会刻意守某个点位，若美指再度转升，人 民币仍可能小幅调整。 “其实对客盘而言，这个位置结汇比上周好很多了，再说G20马上要开，人民币重回6.7可能性不大。”一 中资行交易员称。 亦有外资行交易员表示，由于离岸市场对海外事件更敏感，且由于窗口指导许多客盘购汇需求转至境外， 而结汇需求留在境内，一定程度上扩大了境内外点差。 全球汇市方面，美元周四持稳，投资者保持场边观望态势，等待杰克森霍尔全球央行官员会议召开，美国 联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦可能将在这次会议上提供有关美国货币政策的新线索。 投资者目前关注叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上的讲话，以寻找有关美国货币政策 前景的线索。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.11%至94.01； SDR篮子指数微跌至94.87，BIS篮子指数微跌至94.74。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 即期成交价格<CNY=CF 6.6535 6.651 -0.04% XS> 中间价 6.6602 6.642 -0.27% 成交额<CNYSPTVOL=CF 195.58亿美 160.66亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 89 日低6.6616 日高6.6527 今年以来升贬幅度 -2.40% 2005年汇改以来升贬 24.39% 幅度 一年期美元/人民币掉 783 期 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6687 6.672 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.805 6.8085 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6547；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)