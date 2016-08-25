英国社会：截至3月一年赴英净移民数量略降至32.7万人--统计局

路透伦敦8月25日 - 英国周四公布的官方数据显示，截至2016年3月一年英国净移民数量为32.7万人，较前一年减少9,000人。这是自6月23日公投退欧以来首次公布移民数据。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)曾表示，退欧公投的结果是英国选民传递出的信息，他们希望有更少的人移民到英国。

特雷莎梅重申了前任首相卡梅伦2010年的宣誓，即政府希望将英国每年净移民数量减少至以万计的“可持续”水平。