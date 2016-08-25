英国社会：截至3月一年赴英净移民数量略降至32.7万人--统计局

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦8月25日 - 英国周四公布的官方数据显示，截至2016年3月一年英国净移民数量为32.7万人，较前一年减少9,000人。这是自6月23日公投退欧以来首次公布移民数据。
英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)曾表示，退欧公投的结果是英国选民传递出的信息，他们希望有更少的人移民到英国。
特雷莎梅重申了前任首相卡梅伦2010年的宣誓，即政府希望将英国每年净移民数量减少至以万计的“可持续”水平。
英国国家统计局(ONS)称，截至3月的一年，英国来自欧盟其他地区的移民人数为18万，较前一年减少4,000人。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。