中国金融：境内金融机构境外转让不良债权纳入企业外债登记--发改委

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京8月25日 - 中国国家发展改革委周四表示，境内金融机构向境外投资者转让不良债权，形成境内企业对外负债，统一纳入企业外债登记制管理。
发改委网站刊登“关于做好对外转让债权外债管理改革有关工作的通知”，称转让的不良债权适用稍早发改委发布的“关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知”有关规定。
此举旨在做好境内金融机构向境外投资者转让不良债权有关工作，稳步推进企业外债登记制管理改革，加强全口径外债管理。通知自8月8日发布之日起施行。
发改委称，境内金融机构对外转让不良债权登记申请材料应包括，对外转让不良资产情况（账面本金、利息总额、主要构成、地域分布、第三方评估意见）；对外转让协议；在新闻媒体上公开发布的处置公告。
以及，境外投资者企业注册证明、有关书面承诺及资信业绩情况证明文件，公证机构对转让过程出具的公证书等。
发改委在去年9月发布“关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知”，为应对经济下行压力，有效利用境外低成本资金，鼓励资信状况好、偿债能力强的企业发行外债，募集资金根据实际需要自主在境内外使用。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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