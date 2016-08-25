更新版 1-台湾货币市场：跨月短率持稳区间，关注中华电信等大额现金股利发放动向

* 跨月短率持稳低档区间 * 关注现金股利发放动向 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北8月25日 - 台湾银行间拆款利率周四持稳低档区间。资金调度人士指出，今起两日第一金、中华 电信等多家大型上市个股皆要发放大额现金股利，资金流向引发市场关注，预计被走钱的银行已提前做好准备 ，也有银行暂行减少资金调度静待现金股利入帐。 他们表示，尽管今日央行引导隔夜拆款利率开低在0.175%，但对跨月拆款交投影响有限，今起票券商承作 一周天期拆款即可跨月，带动一周拆款利率区间高位稍显微扬，目前票券商跨月拆款仍以两周天期为主，利率 维持在0.29%的低位，少数成交在0.30%。 〞隔拆利率开低也没影响，现在大家缺的是跨月的钱。〞一大型民营银行交易员说。 本周大型上市公司预定发放现金股利包括：周四第一金控 将发放108.88亿台币，周五则有中 华电信 、和硕 、广达 及中信金控 将分别发放425.51亿台币、129.54亿 台币、146.78亿台币、146.02亿台币现金股利。 台湾银行间隔夜拆款利率周四开盘报0.175%，上日开盘报0.178%；上日加权平均利率收在0.180%。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.670 31.772 台湾加权股价指数<.TWII 9,115.47 9,017.83 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.230% 0.178-0.230% --一周拆款利率区间 0.175-0.300% 0.178-0.290% --两周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.180-0.300% **短票利率持稳** 短票方面，一大型票券商交易员指出，今日发票量稳中偏多，其中以跨月短票优先成交，主交投落在0.28 %，跨季短票则偶有成交在0.29-0.30%，月底短票利率料续处现有区间盘整。 〞这个月看来没有很大波动，月底应该可以顺利跨过。〞上述大型票券交易员说。 另位大型票券交易员也称，目前银行间买票需求仍旺，短票去化不成问题，跨月短票交投维持在0.28-0.2 9%。 今日发行的台电168天期免保短票得标利率落在0.398-0.403%区间，持续盘旋低档。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.288%，区间在0.25-0.35%，成交金额为93.26 亿台币；前日加权平均利率在0.288%，区间在0.25-0.35%，成交金额为64.85亿台币。 台湾央行周四发行3,204亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,200亿台币，发行余额增4亿台币。周 五存单到期1,597亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为574亿台币，累计超额准备8,339亿台币、加计前期1%的超额准 备为9,335亿台币。 **RP利率大致持平** 债券附买回(RP)市场方面，一大型证券商交易员表示，因应近日高额现金股利密集发放，投信端资金依然 分配不均，而整体市场资金供给充沛，RP利率仍持有既有区间不变。 另一大型证券交易员并指出，今日投信端客户仍在走钱，但量能已不若上日明显，照旧坚持不管天期长短 ，公债及公司债RP利率分别成交在0.27%、0.34%。 “等现金股利拨款，明天的钱就多出来了。” 一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也与上日相似。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利 率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平 上日。(完) (审校 林高丽)