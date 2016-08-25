路透基点：台湾阮综合医院首次联贷融资，筹办25亿台币贷款--TRLPC

路透香港8月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾阮综合医院以一笔25亿台币(7,900万美元)五年期贷款，首次在联贷市场融资。

第一商业银行为独家牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款包括A、B、C三部分，A为19亿台币循环贷款，B为3亿台币定期贷款，C为3亿台币循环贷款。

贷款利率为三个月期台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点，税前保底利率为1.7%。

邀请银行参贷层级为：承贷5亿台币或以上者，前端费12个基点，获得协办行头衔；承贷2.5-4.99亿台币者，费用6个基点，获得经理行头衔。回覆期限为9月19日。

资金将用于再融资、营运周转金及一般企业用途。担保品包括借款方的土地及建物，借款方董事长提供担保。

B部分在两年宽限期后开始还款，分七期每半年不等额偿还：一至六期各偿还2.5%，第七期偿还85%。A部分及C部分在两年宽限期后，分四次每年不等额缩减额度，一至三期各5%，第四期85%。