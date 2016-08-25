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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 18:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月25日

8月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间18:19时
，1港元=0.85804人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为
26.11%，低于上交易日收盘的26.23%。
    
   公司名       A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                        4.52            4.93            1.07
 建设银行                                        5.33            5.82            1.07
 中国银行                                        3.46            3.41            1.18
 农业银行                                        3.22            3.11            1.21
 招商银行                                       18.51           18.74            1.15
 中信银行                                        6.34            5.04            1.47
 交通银行                                        5.81            5.73            1.18
 民生银行                                        9.30            8.20            1.32
 中国人寿                                       21.54           18.46            1.36
 中国平安                                       34.09           40.00            0.99
 中国太保                                       26.42           27.75            1.11
 中信证券                                       16.80           17.14            1.14
 新华人寿                                       43.03           32.00            1.57
 海通证券                                       15.72           13.40            1.37
 华能国际                                        7.23            4.75            1.77
 大唐发电                                        3.94            2.02            2.27
 华电国际                                        5.31            3.67            1.69
 中煤能源                                        5.56            3.57            1.82
 中国神华                                       14.95           13.68            1.27
 中国石油                                        7.41            5.22            1.65
 兖州煤业                                       12.35            4.36            3.30
 中国石化                                        4.95            5.57            1.04
 上海石化                                        6.11            3.90            1.83
 中海油服                                       12.27            6.08            2.35
 仪征化纤                                        3.87            1.48            3.05
 中国铝业                                        3.92            2.86            1.60
 江西铜业                                       14.60            8.90            1.91
 洛阳钼业                                        4.01            1.77            2.64
 紫金矿业                                        3.36            2.73            1.43
 马钢股份                                        2.96            1.84            1.87
 鞍钢股份                                        4.58            3.74            1.43
 重庆钢铁                                        2.52            2.13            1.38
 海螺水泥                                       17.01           21.70            0.91
 洛阳玻璃                                       25.64            4.73            6.32
 京城机电                                       10.09            3.18            3.70
 中联重科                                        4.40            2.54            2.02
 金隅股份                                        4.21            2.90            1.69
 中国国航                                        7.66            5.85            1.53
 东方航空                                        6.70            4.14            1.89
 南方航空                                        7.67            5.10            1.75
 中国远洋                                        5.21            2.68            2.27
 中海集运                                        4.05            1.62            2.91
 中集集团                                       14.29            9.52            1.75
 中海发展                                        6.48            4.39            1.72
 宁沪高速                                        9.12           10.96            0.97
 深高速                                          8.49            8.17            1.21
 成渝高速                                        4.71            2.73            2.01
 皖通高速                                       13.79            6.50            2.47
 广深铁路                                        4.24            3.94            1.25
 中国南车                                        9.26            6.88            1.57
 中国交建                                       11.99            8.90            1.57
 中国铁建                                        9.28            9.19            1.18
 中国中铁                                        7.44            5.86            1.48
 长城汽车                                       10.25            7.38            1.62
 比亚迪                                         58.20           50.65            1.34
 广汽集团                                       23.69           10.30            2.68
 青岛啤酒                                       29.70           26.20            1.32
 白云山                                         25.37           19.02            1.55
 新华制药                                       13.48            5.74            2.74
 海信科龙                                       11.12            5.50            2.36
 南京熊猫                                       15.94            6.43            2.89
 晨鸣纸业                                        8.91            6.65            1.56
 上海医药                                       20.18           20.95            1.12
 中兴通讯                                       14.70           11.56            1.48
 东方电气                                        9.95            6.17            1.88
 潍柴动力                                        8.88            9.78            1.06
 东北电气                                        6.68            2.82            2.76
 广船国际                                       28.27           11.74            2.81
 昆明机床                                        6.78            2.41            3.28
 一拖股份                                        9.73            4.13            2.75
 北辰实业                                        4.32            2.55            1.97
 创业环保                                        8.00            3.85            2.42
 中国中冶                                        4.12            2.59            1.85
 金风科技                                       16.20           11.98            1.58
 丽珠                                           49.62           41.05            1.41
 万科                                           23.54           19.70            1.39
 郑煤机                                          5.93            3.48            1.99
 大连港                                          2.52            1.54            1.91
 山东墨龙                                       10.86            3.30            3.84
 浙江世宝                                       41.58           10.28            4.71
 复星医药                                       22.76           21.30            1.25
 光大银行                                        3.99            3.62            1.28
 东江环保                                       19.12           13.04            1.71
 上海电气                                        8.62            3.38            2.97
 广发证券                                       16.75           17.08            1.14
 华泰证券                                       20.18           16.68            1.41
 东方证券                                       16.63            8.20            2.36
        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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