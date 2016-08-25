东南亚股市：印尼股市收涨近1%，其他股市表现平平

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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雅加达Bahana Securities分析师Harry Su认为这波涨势为技术反弹，他并称新兴市场上市交易基金(ETF)上涨对印尼ETF有利，进一步提振市场。
Su补充称，市场人士仍期望税务减免方案将会成功，推动本地市场成为区域表现最佳股市。
周三收盘为止，印尼股市 今年以来涨幅达17.7%。
越南股市 在两个交易日上涨后小幅回落，能源股因国际油价大跌而重挫。Petrovietnam Gas Joint Stock Corp 收低2.4%。
Ho Chi Minh Securities研究主管Fiachra MacCana表示，美联储主席叶伦发表演说前，市场态度审慎，大宗商品价格下跌也打压人气。
“空气中透露出一丝不安，投资人预期叶伦演说将会提出年底前可能升息的说词，”MacCana说。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 380.83 0.85 +0.22 +14.43 332.82
新加坡 2876.93 7.36 +0.26 -0.20 2882.73
马来西亚 1680.30 -1.76 -0.10 -0.72 1692.51
泰国 1544.10 -3.45 -0.22 +19.88 1288.02
印尼 5454.12 50.12 +0.93 +18.75 4593.01
菲律宾 7854.54 -11.59 -0.15 +12.98 6952.08
越南 658.50 -2.27 -0.34 +13.72 579.03
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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(编译 李春喜/张明钧; 审校 王兴亚/王洋)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583