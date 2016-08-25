东南亚股市：印尼股市收涨近1%，其他股市表现平平

雅加达Bahana Securities分析师Harry Su认为这波涨势为技术反弹，他并称新兴市场上市交易基金(ETF)上涨对印尼ETF有利，进一步提振市场。

Su补充称，市场人士仍期望税务减免方案将会成功，推动本地市场成为区域表现最佳股市。

周三收盘为止，印尼股市 今年以来涨幅达17.7%。

越南股市 在两个交易日上涨后小幅回落，能源股因国际油价大跌而重挫。Petrovietnam Gas Joint Stock Corp 收低2.4%。

Ho Chi Minh Securities研究主管Fiachra MacCana表示，美联储主席叶伦发表演说前，市场态度审慎，大宗商品价格下跌也打压人气。

“空气中透露出一丝不安，投资人预期叶伦演说将会提出年底前可能升息的说词，”MacCana说。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 380.83 0.85 +0.22 +14.43 332.82

新加坡 2876.93 7.36 +0.26 -0.20 2882.73

马来西亚 1680.30 -1.76 -0.10 -0.72 1692.51

泰国 1544.10 -3.45 -0.22 +19.88 1288.02

印尼 5454.12 50.12 +0.93 +18.75 4593.01

菲律宾 7854.54 -11.59 -0.15 +12.98 6952.08

越南 658.50 -2.27 -0.34 +13.72 579.03

(完)

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