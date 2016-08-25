中国金融：NAFMII接受中信建投证券CRMW创设登记，为逾五年来首次

路透北京8月25日 - 中国银行间市场交易商协会（NAFMII）日前刊登信用风险缓释凭证（CRMW）创设登记通知书，决定接受中信建投证券2016年第一期信用风险缓释凭证创设登记，该凭证名义本金8亿元人民币，期限4.91年；这将是该协会逾五年来首次重启CRMW产品登记。

NAFMII网站发布的创设公告显示，本期凭证创设的标的实体为农盈2016年第一期不良资产证券化信托，标的债务16农盈1优先。

该期凭证将通过簿记建档方式确定创设价格，簿记建档时间为8月29日，缴款日8月30日，起始日8月31日。

本期凭证无履约保障安排。

NAFMII刊登的创设登记通知书要求中信建投证券在10个工作日内通过交易商协会网站公布信用风险缓释凭证创设披露文件。

中国于2010年推出的信用风险缓释工具（CRM）规则填补了中国信用衍生产品市场的空白，在这一规则下，推出了盯住单一标的债券的信用风险缓释合约（CRMA）及信用风险缓释凭证（CRMW）两个产品。但因此后中国信用债鲜有实质性违约的发生，该项产品渐被市场所淡忘。

路透6月初曾援引消息人士报导，NAFMII金融衍生品专业委员会召开会议审议通过了CRM业务规则修订，主要变化是加入了CDS（信用违约互换）和CLN（信用联结票据）的业务指引，这两个市场关注已久的新产品距推出渐行渐近。 （完）

详细信息请浏览NAFMII官网：www.nafmii.org.cn/ (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)