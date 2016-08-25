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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 18:56 BJT

投行观点：安进 目标价从199美元修正至198美元，评级定为表现超越同业/大盘--摩根士丹利

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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