马来西亚期市：棕榈油期货下跌，追随其它油品的跌势

路透吉隆坡8月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得三日来的首次下跌，受其它竞争性植物油品下跌的拖累，尽管船货验证机构的8月出口数据强劲。

指标11月棕榈油期货 下跌1.5%，至每吨2,561马币(林吉特)，为8月18日以来最大跌幅。

棕榈油或将在连涨三周后首度周线下跌，之前的涨势是受供给紧张和需求走强推动。本周迄今棕榈油下跌0.7%。

成交量为41,688 口，低于2015年均量44,600口。

“豆油、大豆和大连市场全都下滑，”一位吉隆坡的交易员说，指的是大连商品交易所。

芝加哥大豆期货触及8月中旬以来最低，因市场预期今年将迎来丰收。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌1%，而大商所1月豆油合约 则下跌1.4%。

船货验证机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚8月1-25日棕榈油出口较前月同期增31.1%至1,317,234吨。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将在2,522马币水平找到支撑，随后恢复上行走势。(完)

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