版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 19:10 BJT

投行观点：美光目标价从16美元上调至20美元，评级定为买入--野村

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐