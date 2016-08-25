版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 19:18 BJT

标题新闻：德意志交易所和伦敦证券交易所集团称已向欧盟反垄断监管机构提交合并申请

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐