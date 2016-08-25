国际油市：新加坡燃料油供应下降，但市场仍保持稳定

路透新加坡8月25日 - 新加坡380-cst燃料油近月跨月价差周四依然大致持平，尽管新加坡陆上燃料油供应连续第三周下降。

虽然一些市场参与者对市场对燃料油库存下降无动于衷感到意外，但其他人则表示，尽管库存已经脱离6月初触及的纪录高位，供需变得更趋于平衡，但供应仍偏向充裕，套利交易料在未来两个月有所增加。

最新官方数据显示，截至8月25日当周，新加坡陆上燃料油供应下降216万桶，相当于约32.2万吨，降至七个月低点2,143万桶或320万吨。

截至8月17日当周，陆上燃料油库存下降268万桶，相当于约40万吨。

业内消息人士表示，截至1630新加坡时间，在洲际交易所(ICE)，380-cst燃料油9月/10月跨月价差较上日未有变动，持平于新加坡报价。

380-cst燃料油10月/11月跨月价差的升水也没有太大变化，较上日仅下跌0.05美元至较新加坡报价升水0.20美元。

近月东-西方燃料油价差 ，亦即新加坡180-cst燃料油离岸价格(FOB)与鹿特丹含硫最高3.5%的驳船燃料油FOB价格间的价差，下滑至每吨17美元，周三为18.25美元。西方船货的套利机会缩窄。

东-西方燃料油价差上周初跳升逾4美元至每吨19.25美元，套利窗口随之打开。

新加坡现货市场有两笔交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻