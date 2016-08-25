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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 21:38 BJT

美国热股：Dollar Tree和Dollar General季度营收逊预期，盘初急跌逾6%

路透8月25日 - 美国折扣零售商Dollar Tree 和Dollar General 公布季度营收逊于预期，因食品价格下跌、竞争加剧，以及美国多个州削减食品券发放范围，对他们的低收入客户群体造成影响。

Dollar Tree股价周三收于94.93美元，盘初急跌6.55%，报88.71美元。Dollar General股价周三收于91.79美元，盘初骤降11.34%，报81.38美元。(完)

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