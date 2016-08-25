版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 21:44 BJT

美国热股：惠普当前季度盈利预估低于分析师预期，盘初重挫近5%

路透8月25日 - 惠普(HP Inc) 对会计年度第四季的盈利预估不及分析师的预期，因市场对其打印机的需求疲弱。

惠普股价周三收于14.4美元，盘初重挫4.7%，报13.72美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐