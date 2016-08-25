国际油市：亚洲汽油裂解价差连续第四日上涨，石脑油市场继续低迷

路透新加坡8月25日 - 亚洲汽油裂解价差周四连续第四日上涨，来到近两个月高位每桶6美元，受库存下降和即将到来的炼化装置维护期提振。

官方数据显示，8月4日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存下降11%，或168.4万桶，至两个月低点约1,340万桶。

数据显示，中国向新加坡出口了约7.7万吨汽油，低于前一周的近10.3万吨。

不过据Energy Aspects在8月24日发布的一项报告，尽管7月中国表观汽油需求量下降，但其国内需求可能比数据更为强劲。

“我们认为中国的实际汽油需求量要高于今年的官方数据，因为汽车销量保持很高的水平，”该项报告称。

亚洲石脑油裂解价差延续跌势，至三日低点，因在经历了近期一波需求潮后，未来需求可能会减弱。

台塑石化将以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水大约15美元的价格，购买10月上半月到岸麦寮的石脑油。

购买量目前还不清楚，但一位交易员表示，台塑或购买了大约10万吨。

与此同时，韩国的LG化学则以C&F价每吨较日本报价贴水约12美元的价格，购买了10月上半月的石脑油。

虽然现货价格要高于过去两周的水平，但未能提振卖家的信心，因双位数的贴水反映出市场供给极度过剩。

石脑油的替代产品液化石油气(LPG)供应充裕，令石脑油卖家的处境雪上加霜。

新加坡现货市场上有两笔汽油交易达成。(完)

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