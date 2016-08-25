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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 21:57 BJT

美国热股：蒂芙尼第二季获利意外增加，盘初劲扬逾6%

路透8月25日 - 蒂芙尼(Tiffany) 公布第二季获利意外增加，因产品投入成本下降、产品销售机制调整以及售价上涨，提振了利润率。

蒂芙尼股价周三收于68.87美元，盘初劲扬6.1%，报73.08美元。(完)

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