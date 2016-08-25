版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 21:58 BJT

美国热股：Guess第二季营收和获利均超预期，盘初大涨逾22%

路透8月25日 - 服装零售商Guess 公布第二季营收和获利高出预期，因授权收入和欧洲销售增加，且成本下降。

该公司股价周三收于14.9美元，盘初大涨22.48%，报18.25美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐