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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 04:01 BJT

美国债市：公债收益率因七年期公债标售需求疲弱而上涨，等待叶伦讲话

* 美国280亿美元七年期公债标售需求疲弱
    * 周五叶伦讲话是市场焦点
    * 周五公布美国第二季GDP修正值

    路透纽约8月25日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国七年期公债
标售需求下降，市场密切关注周五美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席
叶伦的讲话。
    
    美国财政部进行280亿美元七年期公债标售得标利率为1.423%，略高
于标售前二级市场的水准。
    
    在昨日进行340亿美元五年期公债标售中，包括基金经理和其它投资
者在内的间接投标得标所占比率为至少2003年以来最大。
    
    “大家都希望安全一些，选择(参与)五年期公债标售，”FTN Financ
ial利率策略师Jim Vogel说。
    叶伦讲话前市场的紧张情绪可能削弱了七年期公债需求。       

    美国经济数据改善，令投资者对美联储今年加息的预期增强。过去几
周多名地区联储总裁都认为美国经济更稳健。
    
    不过，叶伦恐难说服金融市场去相信她能够带领意见分歧的美联储在
2016年至少升息一次。美联储原本预期今年将升息四次。 
    
    周五，叶伦将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的会议上发表讲
话。   

    美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周四表示，鉴于就业和通胀形势
的改善，到了美联储逐渐加息的时候。 

    指标10年期公债 价格下跌5/32，收益率从周三尾盘1.56%
上升至1.58%。
    
    周五在美国公布的数据中，包括第二季国内生产总值(GDP)修正值。
    
    美国公债价格周四稍早下跌，此前美国商务部公布，美国7月耐久财
订单连续第二个月增加，因对机械和其它产品的需求增长，这是企业支出
下跌趋势开始放缓的初步迹象。 
    
    周四发布的另外一份报告也显示，美国上周初请失业金人数意外减少
，表明劳动力市场保持强劲。    
    
    -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-30/32   (-01/32)     0.786
    五年期公债      99-27/32   (-03/32)     1.157
    10年期公债     99-10/32   (-05/32)     1.577
    30年期公债   　99-22/32   (-15/32)     2.264(完)
    
　　

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