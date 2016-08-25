美国债市：公债收益率因七年期公债标售需求疲弱而上涨，等待叶伦讲话

* 美国280亿美元七年期公债标售需求疲弱 * 周五叶伦讲话是市场焦点 * 周五公布美国第二季GDP修正值 路透纽约8月25日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国七年期公债 标售需求下降，市场密切关注周五美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦的讲话。 美国财政部进行280亿美元七年期公债标售得标利率为1.423%，略高 于标售前二级市场的水准。 在昨日进行340亿美元五年期公债标售中，包括基金经理和其它投资 者在内的间接投标得标所占比率为至少2003年以来最大。 “大家都希望安全一些，选择(参与)五年期公债标售，”FTN Financ ial利率策略师Jim Vogel说。 叶伦讲话前市场的紧张情绪可能削弱了七年期公债需求。 美国经济数据改善，令投资者对美联储今年加息的预期增强。过去几 周多名地区联储总裁都认为美国经济更稳健。 不过，叶伦恐难说服金融市场去相信她能够带领意见分歧的美联储在 2016年至少升息一次。美联储原本预期今年将升息四次。 周五，叶伦将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的会议上发表讲 话。 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周四表示，鉴于就业和通胀形势 的改善，到了美联储逐渐加息的时候。 指标10年期公债 价格下跌5/32，收益率从周三尾盘1.56% 上升至1.58%。 周五在美国公布的数据中，包括第二季国内生产总值(GDP)修正值。 美国公债价格周四稍早下跌，此前美国商务部公布，美国7月耐久财 订单连续第二个月增加，因对机械和其它产品的需求增长，这是企业支出 下跌趋势开始放缓的初步迹象。 周四发布的另外一份报告也显示，美国上周初请失业金人数意外减少 ，表明劳动力市场保持强劲。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (-01/32) 0.786 五年期公债 99-27/32 (-03/32) 1.157 10年期公债 99-10/32 (-05/32) 1.577 30年期公债 99-22/32 (-15/32) 2.264(完)