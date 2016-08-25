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市场报道 | 2016年 8月 26日 星期五 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.18%，纳斯达克指数下跌0.11%

路透纽约8月25日 - 美国股市周四小幅收低，医疗保健股和消费类股
下滑带来压力，又有两名美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员支持加息
，带动金融股小幅上升。
            
     根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌33.07点，或0.18%，
至18,448.41点；标准普尔500指数 收低2.97点，或0.14%，至2,172
.47点；纳斯达克指数 下跌5.49点，或0.11%，收报5,212.20点。(
完)
　　

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