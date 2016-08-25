韩国数据：8月消费者信心指数上升至八个月高位102

路透8月26日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国8月消费者信心指数上升至八个月高位。

韩国央行表示，8月综合消费者信心指数(CCSI)上升至102，此为去年12月来最高，7月时为101。

消费者信心指数低于100，表明预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数超过了预期将改善的人数。

韩国央行调查还显示，8月消费者对未来12个月通胀率的预估中值保持在2.4%。