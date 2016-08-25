《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 93.94 +0.06 +0.06 2572250 京东 25.42 -0.14 -0.55 9101723 新浪 71.32 +0.40 +0.56 482073 搜狐 39.19 +0.15 +0.38 293541 网易 208.49 -2.62 -1.24 775338 百度 172.85 +1.36 +0.79 1340745 台湾 台湾积体电路 28.60 +0.21 +0.74 1184729 联电 1.90 +0.02 +1.06 163155 日月光 6.08 +0.02 +0.33 57144 硅品精密 7.50 +0.10 +1.35 193401 和信超媒体 2.60 -0.01 -0.39 4039 友达 4.10 +0.15 +3.80 127700 中华电信 36.56 +0.27 +0.74 44954 台湾国际航电 50.52 -0.07 -0.14 1545386 香港 中国移动 62.41 -0.17 -0.27 157666 中国联通 11.57 -0.04 -0.34 144786 中国电信 52.17 -0.54 -1.02 30160 中芯国际 5.07 +0.01 +0.20 10491 电讯盈科 6.32 -0.14 -2.18 200 (完)