《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月25日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 93.94 +0.06 +0.06 2572250 京东 25.42 -0.14 -0.55 9101723 新浪 71.32 +0.40 +0.56 482073 搜狐 39.19 +0.15 +0.38 293541 网易 208.49 -2.62 -1.24 775338 百度 172.85 +1.36 +0.79 1340745 台湾 台湾积体电路 28.60 +0.21 +0.74 1184729 联电 1.90 +0.02 +1.06 163155 日月光 6.08 +0.02 +0.33 57144 硅品精密 7.50 +0.10 +1.35 193401 和信超媒体 2.60 -0.01 -0.39 4039 友达 4.10 +0.15 +3.80 127700 中华电信 36.56 +0.27 +0.74 44954 台湾国际航电 50.52 -0.07 -0.14 1545386 香港 中国移动 62.41 -0.17 -0.27 157666 中国联通 11.57 -0.04 -0.34 144786 中国电信 52.17 -0.54 -1.02 30160 中芯国际 5.07 +0.01 +0.20 10491 电讯盈科 6.32 -0.14 -2.18 200 (完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583