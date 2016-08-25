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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          93.94    +0.06    +0.06   2572250
    京东                25.42    -0.14    -0.55   9101723
    新浪              71.32    +0.40    +0.56    482073
    搜狐              39.19    +0.15    +0.38    293541
    网易             208.49    -2.62    -1.24    775338
    百度             172.85    +1.36    +0.79   1340745
    
    台湾
    台湾积体电路       28.60    +0.21    +0.74   1184729
    联电                1.90    +0.02    +1.06    163155
    日月光              6.08    +0.02    +0.33     57144
    硅品精密           7.50    +0.10    +1.35    193401
    和信超媒体         2.60    -0.01    -0.39      4039
    友达                4.10    +0.15    +3.80    127700
    中华电信           36.56    +0.27    +0.74     44954
    台湾国际航电      50.52    -0.07    -0.14   1545386
    
    香港
    中国移动           62.41    -0.17    -0.27    157666
    中国联通           11.57    -0.04    -0.34    144786
    中国电信           52.17    -0.54    -1.02     30160
    中芯国际            5.07    +0.01    +0.20     10491
    电讯盈科         6.32    -0.14    -2.18       200
    (完)

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