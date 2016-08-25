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市场报道 | 2016年 8月 26日 星期五 06:36 BJT

全球贵金属：8月25日SPDR黄金持仓减少0.19%，或1.78吨

路透8月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量减少0.19%，至956.59吨，周三为958.37吨。

黄金持仓量 从30,812,509.56盎司降至30,755,253.28盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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