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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 06:53 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持稳，等待叶伦讲话

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* 市场持稳，等待美联储主席叶伦讲话以寻找新线索

* 周末前情况基本相同，有更多理由保持观望

* 20日移动均线切入位与周四高位0.7639为阻力，周四低位0.7603为支撑

* 截至目前为止在0.7616/20区间交投(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 许娜)

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