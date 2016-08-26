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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 08:12 BJT

金砖国家：8月25日股汇市收盘纵览

路透8月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月25日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.15%，报898.1点。

中国股市：沪综指连二日收低，资金面预期趋紧令地产股领跌

中国汇市：人民币微收跌，G20前人民币料继续区间宽幅波动

香港股市：恒生指数收平，投资人观望美联储主席叶伦演说

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巴西股市：股汇来回波动，在美联储主席叶伦周五发表演讲前，交易员避免大量押注。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.01%，报57,722.135点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2305/16，上日收报3.2222/29。

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南非股市：包括Shoprite Holdings和Mr Price等零售股下挫，南非标准银行亦跌。指标Top-40指数 收盘下跌0.21%，报46,759.58点；大盘综合指数 收盘下跌0.15%，报53,482.88点。

南非汇市：兰特承压，因政治不确定性犹在

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印度股市：逆转稍早涨势，收在两周来最低水准，在叶伦发表演讲前夕投资人将获利了结。BSE指数 收盘下跌0.8%，报27,835.91点；NSE指数 收盘下跌0.67%，报8,592.2点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.045/67.055，上日收报67.1075/67.1175。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.86%，报966.29点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.72%，报501.76点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.78%，报64.663；卢布兑欧元 升值0.48%，报73。(完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)

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