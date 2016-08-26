《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月26日

路透8月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7548 港元 ) 美国股市周四小幅收低，道琼工业指数 收跌33.07点，或0.18%，至18,448.41点；医疗保健股和消 费类股下滑带来压力，又有两名美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员支持加息，带动金融股小幅上升。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.710 1.13 46885 9.516 -0.04 中国铝业 9.200 1.32 5847 2.854 -0.22 中国移动 62.410 -0.27 157666 96.795 0.31 中国人寿 12.050 2.55 442444 18.689 1.24 中石油 67.260 0.19 30540 5.216 -0.08 中石化 71.600 -0.15 32900 5.552 -0.32 汇丰控股 35.860 0.25 1411901 55.617 0.30 中电信 52.170 -1.02 30160 4.046 -0.35 中国联通 11.570 -0.34 144786 8.972 -0.86 兖州煤业 5.680 -0.70 730 4.405 1.03 华能国际 24.470 -0.73 36635 4.744 -0.13 南方航空 32.480 -1.25 15293 5.038 -1.23 东方航空 26.610 -3.13 20925 4.127 -0.31 中芯国际 5.070 0.20 10491 0.786 -0.46 （完） (整理 梁慧仪)