版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 08:08 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月26日

路透8月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7548
港元 )
    
    美国股市周四小幅收低，道琼工业指数 收跌33.07点，或0.18%，至18,448.41点；医疗保健股和消
费类股下滑带来压力，又有两名美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员支持加息，带动金融股小幅上升。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              122.710     1.13        46885       9.516       -0.04
 中国铝业                            9.200       1.32        5847        2.854       -0.22
 中国移动                            62.410      -0.27       157666      96.795      0.31
 中国人寿                            12.050      2.55        442444      18.689      1.24
 中石油                              67.260      0.19        30540       5.216       -0.08
 中石化                              71.600      -0.15       32900       5.552       -0.32
 汇丰控股                            35.860      0.25        1411901     55.617      0.30
 中电信                              52.170      -1.02       30160       4.046       -0.35
 中国联通                            11.570      -0.34       144786      8.972       -0.86
 兖州煤业                            5.680       -0.70       730         4.405       1.03
 华能国际                            24.470      -0.73       36635       4.744       -0.13
 南方航空                            32.480      -1.25       15293       5.038       -1.23
 东方航空                            26.610      -3.13       20925       4.127       -0.31
 中芯国际                            5.070       0.20        10491       0.786       -0.46
 （完）

 (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐