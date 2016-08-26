《中国报摘》--中国证券报8月26日

* 头版头条:

--业内专家表示，今年以来中国证监会通过推动监管和信息披露透明度提升，为资本市场长期稳定健康发展打下了更坚实基础。未来应在现有政策布局下，实现监管的常态化和稳定化，推进制度层面变革和市场化改革。

* 其他:

--8月中旬以来，多部委研讨的债转股指导意见初露端倪，中钢集团、渤海钢铁集团的债转股方案陆续传出，种种迹象表明，新一轮债转股已箭在弦上。

--发改委副主任林念修表示，目前国家新兴产业创业投资引导基金正在加快运作，规模在400亿元人民币以上，最近将投入运作。

--人民银行副行长陈雨露称，微型金融具有小额分散的特点，但同时点多面广。若风险因素过度积累和无序扩散，也可能会系统性地影响金融稳定，因此有必要加强宏观审慎管理和微观审慎监管。

--国家发改委近日发布推进东北振兴三年滚动实施方案。有媒体称“国家又给了东北1.6万亿”。发改委东北等老工业基地振兴司负责人回应说，三年滚动方案涉及项目并非全额由国家投资，更不是“输血式”的资金投入。

--行业环境好转，四家钢铁公司上半年净利润同比均大幅增长。其中山东钢铁 增长210.57%，包钢股份 增长117.87%，三钢闽光 增长233.88%，柳钢股份 则实现扭亏为盈。