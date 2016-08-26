澳洲经济指标总览--8月26日

中国汇市：人民币早盘随中间价微升，偏弱美指拖累CFETS指数创新低
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月8日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差31.95 逆差24.18 出口(较前月) -1% +1% 进口(较前月) +2% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月1日 (较前月) 6月 +0.1% +0.2% 就业市场(经季节调整) 9月15日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 +2.62 +1.08 全职就业人口(较前月变动,万人) -4.54 +4.4 失业率 5.7% 5.8% 就业参与率 64.9% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 10月26日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% -0.2% (较上年同期) +1.0% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.4% 国际贸易价格指数 10月27日 进口物价(较前季) 第二季 -1.0% -3.0% 出口物价(较前季) +1.4% -4.7% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 经常帐收支 第一季 赤字208 赤字226 9月6日 商品与服务贸易收支 逆差81.14 逆差109.38 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月7日 (较前季) 第一季 +1.1% +0.7% (较上年同期) +3.1% +2.9% (完)
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
路透上海5月22日 - 中国银行间市场周一资金较为充裕。因目前七天不能跨月，且实际 占用时间更长，抑制出资意愿，供给主要仍集中在隔夜。另外，沪深交易所质押式回购，今 日起将到期购回价计息天数由名义天数修改为实际资金占用天数，就现有反应来看，新规实 施暂时影响不大。 交易员认为，央行近来公开市场逆回购期限开始缩短，而总量仍可满足需求。因此月末 之前流动性虽可能有压力，但应不至于出现大问题。 北京一银行交易员称，资金面“今天挺松，但主要还是隔夜。七天要31号才到期，也没 什么人愿意出。” 因端午节假期，5月28日至5月30日(周日-下周二)银行间市场休市，5月27日(周六)换休 开市。 上海一券商交易员表示，交易所回购期限改为实际占用天数只是在计息方式上的改变， 对资金供求等没有影响，所以市场反应比较平静。 对于质押式回购新规，上交所也指出，新规实施后，投资者在回购交易时只需按照市场 实际资金利率报价，不再需要根据回购资金占款天数和名义天数之间的差异进行调整报价。 这将有助于改善交易所回购利率
路透台北5月22日 - 台湾股市周一与其他亚洲股市一道上涨，而台币兑美元汇率更是跳涨至接近三周高位，得益于外资持续流入台湾。