中港个股：中信银行拟发至多400亿A股可转债，与台中信金控交易取消

中国汇市：人民币早盘随中间价微升，偏弱美指拖累CFETS指数创新低
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
路透上海8月26日 - 中国股份制银行--中信银行 周四晚间公告称，公司拟发行不超过400亿元人民币A股可转换公司债券。另外，其与台湾中信金控 的认购股份及资产转让的交易取消。
公告指出，计划发行的可转债期限为六年，按年付息，在可转债发行结束六个月后可以转股，初始转股价格不低于募集说明书公告日之前30日均价、20日均价和前一交易日股票均价。募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后用于补充银行核心一级资本。
可转债给予原A股股东优先配售权，具体优先配售数量提请股东会授权董事会在发行前根据市场情况确定。
公告还表示，考虑与中信金控所签协议已超过一年，为避免影响双方日常业务之发展，双方同意终止去年5月签署的协议，但不影响双方的后续业务交流。
去年5月，中信银行与中信金控签署协议，前者将认购中信金控定向增发的60,267.85万股股份，约占后者总股本的3.8%股权；而中信金控斥资116.7亿台币取得大陆中信银行旗下中信银行国际有限公司100%股权。
中信银行A股周四收报6.34元，过去一个月累计上涨8.4%。（完） (发稿 林琦; 审校)
路透上海5月22日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。
路透上海5月22日 - 中国银行间市场周一资金较为充裕。因目前七天不能跨月，且实际 占用时间更长，抑制出资意愿，供给主要仍集中在隔夜。另外，沪深交易所质押式回购，今 日起将到期购回价计息天数由名义天数修改为实际资金占用天数，就现有反应来看，新规实 施暂时影响不大。 交易员认为，央行近来公开市场逆回购期限开始缩短，而总量仍可满足需求。因此月末 之前流动性虽可能有压力，但应不至于出现大问题。 北京一银行交易员称，资金面“今天挺松，但主要还是隔夜。七天要31号才到期，也没 什么人愿意出。” 因端午节假期，5月28日至5月30日(周日-下周二)银行间市场休市，5月27日(周六)换休 开市。 上海一券商交易员表示，交易所回购期限改为实际占用天数只是在计息方式上的改变， 对资金供求等没有影响，所以市场反应比较平静。 对于质押式回购新规，上交所也指出，新规实施后，投资者在回购交易时只需按照市场 实际资金利率报价，不再需要根据回购资金占款天数和名义天数之间的差异进行调整报价。 这将有助于改善交易所回购利率
路透台北5月22日 - 台湾股市周一与其他亚洲股市一道上涨，而台币兑美元汇率更是跳涨至接近三周高位，得益于外资持续流入台湾。