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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 08:21 BJT

中港个股：中信银行拟发至多400亿A股可转债，与台中信金控交易取消

路透上海8月26日 - 中国股份制银行--中信银行 周四晚间公告称，公司拟发行不超过400亿元人民币A股可转换公司债券。另外，其与台湾中信金控 的认购股份及资产转让的交易取消。

公告指出，计划发行的可转债期限为六年，按年付息，在可转债发行结束六个月后可以转股，初始转股价格不低于募集说明书公告日之前30日均价、20日均价和前一交易日股票均价。募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后用于补充银行核心一级资本。

可转债给予原A股股东优先配售权，具体优先配售数量提请股东会授权董事会在发行前根据市场情况确定。

公告还表示，考虑与中信金控所签协议已超过一年，为避免影响双方日常业务之发展，双方同意终止去年5月签署的协议，但不影响双方的后续业务交流。

去年5月，中信银行与中信金控签署协议，前者将认购中信金控定向增发的60,267.85万股股份，约占后者总股本的3.8%股权；而中信金控斥资116.7亿台币取得大陆中信银行旗下中信银行国际有限公司100%股权。

中信银行A股周四收报6.34元，过去一个月累计上涨8.4%。（完） (发稿 林琦; 审校)
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