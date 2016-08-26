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债券 | 2016年 8月 26日 星期五 08:43 BJT

英国数据：8月公众对未来12个月的通胀预期企稳--Citi/YouGov调查

路透伦敦8月25日 - 根据周四发布的Citi/YouGov调查结果，本月对英国公众对未来12个月通胀的预期有所企稳，而7月为大幅上升。

英国人预计未来12个月通胀率为1.8%，与7月调查的数据相同。对未来五至10年通胀的预期从2.4%上升至2.6%。(完) (编译 王颖；审校 杜明霞)
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