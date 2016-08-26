《台湾重要政经日程》--8月26日-10月10日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员

路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。