中国货币市场：资金压力趋缓供给整体改善，七天和14天利率大幅回落

路透上海8月26日 - 在央行公开市场连续四天净投放后，中国银行间市场周五资金面压力明显趋缓，各期限品种均见机构融出。交易员反映，尽管大行、政策性银行仍在控制隔夜出资规模，但七天、14天敞量供应，资金供需情况大幅改善。

价格方面，14天回购加权利率从昨日2.89%左右的高位大幅回落，接近央行14天逆回购2.40%水平，不过隔夜利率回落幅度相对有限。

“蛮多在出的，七天、14天都不少，也有隔夜；不过隔夜还是少一点，大行一早出的都是长期限，”上海一银行交易员称。

上海一券商交易员提到，不少股份行、城商行、农商行从前几天的借钱转为出钱，也使得小机构融资压力明显缓解。匿名点击(X-repo)上还有不少七天、14天出资，“政策行出的14天是公开市场(2.40%)的价格。”

她表示，央行提示银行控制隔夜融出，只是对期限结构进行微调，不会改变隔夜仍为银行间回购成交主力期限的情况。从银行流动性管理的角度，对于多余头寸的融出，隔夜还是较优选择，放长期限不利于管理。不过市场需求仍高企，预期隔夜价格不会那么快降下来。

“其实市场就怕会不会停掉七天逆回购，但前两天反应那么大，央妈应该也下不了手，短期差不多就这样了吧。大家也都领会了央妈的意图，央行应该也在看市场反应而动，”她说。

中国央行副行长易纲周五称，公开市场七天期逆回购将继续，而14天期给市场多了一个选择，未来会保持市场充足流动性；此外，七天逆回购利率有向着政策利率发展的苗头。

两位消息人士周三晚间对路透表示，央行当日召集主要大型银行开会，讨论有关流动性管理问题。会议并明确今年以来的货币政策总基调不会改变，但为了防止融出资金的期限过于集中，留下隐患，要求银行合理搭配资金的融出期限。

时隔半年中国央行公开市场重启14天期逆回购，本周净投放规模大增至3,100亿元。在现有七天期逆回购品种基本可满足需求情况下，此举被解读为通过拉长资金供给期限，引导市场降低杠杆，并进一步巩固包括逆回购、MLF(中期借贷便利)等市场化利率的指引地位。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0230 2.0250 -0.20

七天 2.3585 2.4902 -13.17

14天 2.4435 2.8930 -44.95 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.5750 3.2050 -63.00

七天 2.5100 2.2800 +23.00

14天 2.5350 2.5350 0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0500 2.0300 +2.00

七天 2.6000 2.6000 0.00

14天 2.7500 3.1300 -38.00 Shibor 其中:隔夜 2.0440 2.0440 0.00

七天 2.3620 2.3640 -0.20

三个月 2.7960 2.7950 +0.10