美国债市：七年期公债标售需求降温，创六个月低位

韩国金融市场：特朗普政治风波推动韩元上涨，韩股走高

路透首尔5月22日 - 韩元兑美元 周一早盘跃升逾1%至一周高位，因美国总统特朗普相关的政治风波拖累美元走软。 0248 GMT，韩元兑美元 报1,115.0，较上日收盘的1,127.2上涨1.1%。 一些尴尬消息的泄露让美国总统特朗普周五又受打击。有消息称，在针对特朗普去年竞选期间可能与俄罗斯串通一事展开的调查中，他的一位高级顾问成为“利害关系人(person of interest)”；此外特朗普还曾向俄罗斯官员吹嘘他将这项调查的负责人解职。 前FBI局长科米同意在美国参议院情报委员会的公开听证会上作证， 此次听证会安排在5月29日之后的某个时候。 新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun称，在科米作证前，韩元可能窄 幅波动。 韩国股市在外资买盘带动下也小幅上涨。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.4%至2,297.04点。 接近中午时分，海外投资者买超815亿韩元的韩股。 钢