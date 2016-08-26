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债券 | 2016年 8月 26日 星期五 08:46 BJT

美国债市：七年期公债标售需求降温，创六个月低位

路透纽约8月25日 - 财政部数据显示，美国周四标售280亿美元七年期公债需求降温，跌至六个月低位，得标收益率高于预估达1.423%。

七年期公债投标倍数 为2.38，是自2月触及2.25以来最低。前次于7月标售七年期公债时，投标倍数为2.51。

在此次标售中，基金经理、外国央行及其他间接投标者买进占比降至58.33%，为2月以来七年债标售中的最低水准，且低于7月的65.46%。

债券交易商及其他直接投标者买进10.39%，为5月以来高位；7月时为7.71%。

初级市场交易商--即与美联储直接交易的23家大型华尔街银行买进占比则升至31.28%，为2月以来高位；7月时为26.82%。

初级市场交易商买进份额增加，被视为债市利空讯号，因为他们通常会迅速在公开市场出货，为债券价格带来下降压力。

此次七年期公债标售为财政部本周标售880亿美元附息债券的最后一批。(完) (编译 龚芳; 审校 许娜)
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