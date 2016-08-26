港报社评：屋邨居民菜篮子困境，还须政府下决心处理--明报8月26日

天水围天耀邨将设墟市，供商贩摆卖。在领展旗下商场街市营运手法备受争议、屋邨居民生活受影响下，＂天耀邨墟市＂算是一个进展。不过，墟市即使营业，由于营运时间、销售货品等受诸多限制，特别是领展对墟市能否开办有最终决定权，因此这个构想只能纾缓个别屋邨居民部分需要，屋邨商场街市质变的弊端、对居民生活不便和影响，可能带来的改善极其有限。政府应该规划屋邨周围兴建街市，才可以彻底解决问题。

领展营运手法，包括出售部分市场、外判营运等，已经把屋邨商场街市改变为地产项目。领展、投资者和承判商等持份者参与其间，都赚取厚利，屋邨居民则要饱受盘剥。政府高层对屋邨商场街市现状表示过关注，例如特首梁振英指领展不应以商业机构追求盈利最大化为由，漠视社会责任；政务司长林郑月娥曾与领展高层会面，提出7项建议和提醒，包括须遵守土地契约，转售物业予新买家时亦须说明契约中的限制条款等。只是政府高层关注过了，却看不到领展旗下商场街市营运有什么转变；事实上，领展就政府过问其营运，曾经公开表示欢迎回购，如此心态似乎未把政府放在眼内。

房委会给天耀邨在公共空间办墟市开绿灯，未知是否显示领展微调了营运方针，因为按地契、公契及法例规定，倘若领展不首肯，在天耀邨范围内不可能有商业摆卖活动。天耀邨商场街市今年2月起已经关闭装修，居民须要到邻近天盛街市购物，路程需15至20分钟，对老弱而言甚为不便；领展今次＂法外施恩＂，既可方便居民，相信也有修补形象的考虑。不过，据领展发言人的说法，＂天耀邨墟市＂不一定复制到其他屋邨，领展只会＂因应社区需要及每宗个案的实际情况作考虑，以期平衡不同持份者的要求，并将与地区人士保持沟通以了解建议＂云云。即是说，＂一单还一单＂，操诸在领展。

领展的取态可以理解，因为容许在屋邨设墟市，是制造竞争者抢生意，寄望领展旗下商场街市都可以搞墟市摆卖并不切实际。因此，若认为＂天耀邨墟市＂会推广开去，给居民解困，将会是美丽的误会。不过，即使领展＂立地成佛＂，不反对旗下屋邨公共空间办墟市，以天耀邨的模式，初步看来效用有限。

按天耀邨设计格局，墟市最有可能设在露天剧场，估计可摆设10多个摊档，以临时形式营运，例如每日上午8时至10时开档。另外，据知墟市若落实，只会售卖预先包装好的食品及乾货，不设立湿货摊档，因为出售新鲜肉类或鲜鱼须领有牌照，墟市空间和摊档的条件，恐难符合卫生要求。居民日常生活，主要是到街市＂买餸＂，包括蔬菜、肉类等湿货，墟市缺乏供应，居民仍须外求。此外，当局强调墟市以临时形式营运，在天耀邨街市装修期间，领展若反对设立墟市，恐怕更惹话柄；若天耀邨商场街市装修竣工，届时领展的处理或许不一样了。因此，＂天耀邨墟市＂顶多只是屋邨商场街市困局中的过客，谈不上解决居民的困难。

领展旗下屋邨商场街市数量，正如泼出去的水，再也收不回来，数以百万计基层市民的菜篮子生态，却因为政府的错误政策而恶化。政府必须认真面对这个民生问题，可在3方面着力。首先，严格执行出售商场街市合约，若领展稍有偏离，要即时制止；例如较早前领展有外判商以征收管理费名义，变相大幅增加非牟利团体租用屋邨商场舖位的租金，这是违反了合约规定，政府介入后，事态获得纠正。其次，目前食环署管理101个公衆街市、房委会辖下有22个街市，政府在街市数量上仍有优势，应该下决心完善管理和强化职能，使之发挥竞争力，服务市民。第三，政府应该开展全面规划，在受领展街市营运影响的屋邨附近，觅地兴建商场街市，或是在相邻屋邨之间建造中心街市，辅以交通安排，使居民在屋邨附近就可以获得合理的街市服务。

＂民生无小事＂，政府勿小觑屋邨居民菜篮子困局的怨怼，若放之任之，或会遭到反噬而付出政治代价。事实上，屋邨商场街市现状，是政策错误的结果，政府有责任自我纠正。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘