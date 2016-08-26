港报财经评论：期油头肩底，油股见曙光--经济日报8月26日

期油头肩底，油股见曙光/ 余少文

大市继续闷局，但纽约期油呈现头肩底形态，只要纽约期油升破52美元，便可挑战77美元，石油股复苏在望，明年可恢复盈利增长，油股首选仍是中国海洋石油 。

A股昨日下跌，上证跌17点或0.6%，收报3068点；深证成分指数跌81点或0.8%，收报10679点，沪深两市成交额合计逾5,100亿元人民币。至于国企指数继续窄幅上落，全日跌2点，收报9504点，成交额114亿元。而红筹指数跌15点或0.4%，收报3883点，成交额约49亿元。

笔者原预期A股可以走高，上证可以升破3100点，可惜事与愿违，不升反跌，再下试3000点并不出奇，因为中国保监会为保险产品保证利率作出限制，即在会收紧万能险，有证券商料A股目前有约5,000亿元（人民币．下同）至6,000亿元的资金来自万能险，即在新规下，来自万能险的存量资金会在五年内逐步被置换或取出，对短期流动性不会有太大影响，但未来数年可能要面对资金流走的阴霾，A股昨日便率先受压。

至于人民银行昨日再加大逆回购操作量至2,200亿元，笔者不管是因为债券市场问题还是其他问题，至少反映内地流动性确实紧张，也是A股昨日回落的另一个原因。而国指昨日虽不受A股下跌影响，但跌穿10天綫（现处于9607点）后，结算前或在20天綫（现处于9383点）至10天綫区间上落，即闷住窄幅上落。

另一市场关注是油价上日回落，笔者认为过去数日的下跌只是旗形整固，纽约期油短期目标应是52美元，若然升破52美元，可确认大型头肩底形态，量度目标达77美元。若然国际油价回升至77美元，中石油 、中海油、中石化 等三巨头是可以笑到最后，尤其中海油，因其以上游业务为主，少了化工业务的影响。

中石油和中海油上半年业绩差，是预期之内，前者盈利跌98%至5.3亿元，但以季度业绩来看，其首季蚀138亿元，第二季赚143亿元；而后者盈转亏77亿元但亏损较早前盈警提及蚀80亿元为少，似乎都反映石油股第二季业绩好转。实际上国际油价在第一季尾回升至6月，中石油实现油价由第一季的27.27美元升至上半年33.09美元，即第二季实现油价应达38.91美元；中海油也由首季的32.54美元升至半年的37.7美元，二季度实现油价应达42.86美元。

彭博综合证券商预测，预期中石油全年会录得118亿元盈利，即预期下半年盈利可回升至超过100亿元，明年盈利更可达450亿元，超越2015年水平；而中海油全年或要维持亏损状况，亏损或降至55亿元，同样预期下半年会有盈利贡献，表现似乎不及中石油，主要是因为中海油有超过100亿元资产减值的一次性亏损，惟明年盈利可达243亿元，回到2015年水平。

中石油和中海洋今年盈利不是倒退便是亏损，以明年预测PE作比较，分别为14倍和19倍，后者较吸引。若以市帐率比较则分别为0.7倍和0.98倍，中石油较吸引。中海洋跟油价的敏感度高于中石油，故笔者睇纽约期油如升破头肩底颈綫52美元可上见77美元下，自然秤高中海油一綫。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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