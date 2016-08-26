港报财经评论：日央行技穷惆怅，下月或撒钱--信报8月26日

日央行技穷惆怅，下月或撒钱/ 习广思

美国即将公布多项经济数据，市场正等待联储局主席耶伦的讲话内容，美息去向本周将有较明确的指引。美滙走势或出现变化，日圆短期有可能出现大型单边市。

有＂新兴市场之父＂之称的邓普顿新兴市场团队执行主席麦朴思（Mark Mobius）预测，日央行可能在日圆升值至90水平时，实行＂直升机撒钱＂，料最快下个月出手。炒外滙的朋友，看来下月有好戏睇。

近几周经济数据好坏参半，宏观基金经理们大感头痛，虽然联储局7月会议纪录显示，公开市场委员会（FOMC）对于加息意见分歧，但纽约联储银行总裁达德利（William Dudley）及三藩市联储银行总裁威廉姆斯（John Williams）却公开支持年底前加息。

当下讯息纷乱，投资者均离场观望，令美国10年期国债孳息率的单月波动区间为10年来最小。规模达13.5万亿美元的美国国债市场，看来也在寻求突破，所等的就是诸如耶伦在Jackson Hole年会的演说，假如触动市场敏感神经，例如9月不排除加息等言论出现，美国债市、滙市、股市以至商品市场随时掀起巨浪。

＂光头佬＂麦朴思亦加入评论，他说，倘若联储局暗示不愿加息，日圆将升至1美元兑90日圆，日本央行行长黑田东彦到时将决定采取行动。这位80岁的投资老手认为，传统的宽松措施只能让大家节约，而不是花钱或借钱。他表示，日圆呈强，黑田东彦将被迫考虑之前一再排斥的政策。麦朴思本周造访东京，他接受访问时说，日央行真的开始思考手上还剩多少工具可用，＂直升机撒钱＂可能是下一步。

自从金融危机爆发以来，各国央行8年间实施了大量货币刺激措施，推升资产价格，包括麦朴思投资的新兴市场股市，惟经济增长却未见起色。日本年初开始涉足负利率，结果日圆兑美元从120飙升到100日圆左右，股市亦徐徐向下，银行利润萎缩。

＂直升机撒钱＂是一种非常规货币政策，非到万不得已不会动用，通常有几种形式，最简单一种是印钞票，然后直接交给民众，希望甚至激励他们花钱。其他形式包括直接为国家支出提供资金，或者把资金交到企业手中。

麦朴思长期密切关注日本经济，因为日本与亚洲新兴市场和全球贸易关系非常紧密。对他而言，围绕＂直升机撒钱＂副作用的疑虑，可能会让外界宣告这招没用。麦朴思认为，日央行会审慎动用＂直升机撒钱＂政策，即使心有不甘；当然，如果日央行谨慎行事，太过小心，就达不到想要的效果，可能要等到比如日圆升到90，才会采取行动。麦朴思预期，美元贬值会逼日央行出手，虽然市场押注联储局加息机率增加，但他则认为短期内不会加息，即使加息，幅度也不会太大。

黑田东彦已展开日本非传统货币政策的检讨，将在下个月提出报告。负利率未能压低日圆滙率，日央行执行的购债计划亦快陷入无债可买的困境。然而，黑田东彦早前已表明不考虑＂直升机撒钱＂，因为目前法律不容许实施这项政策。

麦朴思管理的邓普顿新兴市场基金今年来表现不俗，基金价格由2月低位起计由370便士升至周三的565便士，升幅52%，半年有此升幅，胜过一众对冲基金，看来这位老手所说的话有一定份量。

不过，对冲基金的消息则愈来愈糟，据eVestment一份报告指出，投资者上月从对冲基金赎回的资金估计有252亿美元，为2009年2月以来最大单月赎回量。这是继6月投资者赎回235亿美元后，对冲基金行业连续第二个月遭遇赎回。这份报告显示，由于对冲基金业绩平平，今年以来累计流出559亿美元。eVestment表示，除非赎回压力消退，否则2016年将是有纪录以来第三个遭遇全年净赎回的年份。何以如此？对冲基金的操盘手大多都有丰富经验，也是投资界的顶尖精英，投资成绩竟然陷入困局，可见他们对当前利率、企业利润以至市场方向都无从入手，情况确是前所未见。坊间散户又有多少能在这种市况赚钱？

近期除蓝筹股公布业绩外，多家中资企业亦纷纷公布中期业绩，但普遍来说都有点＂见光死＂的味道，业绩好而股价大涨的，只是凤毛麟角，难怪当前选股难度再提升。（完）

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