《全球重要经济事件一览表》--8月26日-9月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月26日(五)

杰克森霍尔--美联储主席叶伦将就“美联储的货币政策工具”发表演说(1400)。

北京--中国人民银行行长周小川在一论坛就普惠金融发表演说(0100)。

8月27日(六)

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐与日本财务大臣麻生太郎会面(0730)。

中国长沙--2016中国500强企业高峰论坛(至28日)。论坛主题为“创新与转型：‘十三五’的大企业发展”。

8月29日(一)

暂无重要经济事件。

8月30日(二)

新德里--印美战略与商业对话。美国国务卿克里与美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)造访印度，进行双边战略与商业对话。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月31日)。

8月31日(三)

美国圣保罗--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一场讨论会(1200)。

北京--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席上海高级金融学院主办的会议(0715)。

新加坡--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在FX Week Asia发表演说。

日本新泻--日本央行审议委员布野幸利发表演说并举行新闻发布会。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。

中国杭州----G20财政和央行副手会（公报磋商），至9月1日。

9月1日(四)

奥地利阿尔卑巴赫--奥地利央行总裁诺沃特尼参加关于宽松货币政策的小组讨论(1600)。

美国莱辛顿--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就“社区发展”发表演说(1625)。

纽约--纽约联储共同主办一项网路直播，播出该行消费者预期调查的结果，包括美国民众对通胀、就业前景与获利成长的看法，以及对未来支出与信用管道的预期(1700)。

巴黎--法国财长萨潘(Michel Sapin)举行记者会(0730)。

中国杭州--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商），至9月2日。

9月2日(五)

美国里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“利率指标”发表演说(1700)

奥地利阿尔卑巴赫--奥地利央行总裁诺沃特尼举行背景简报记者会(0630)

9月3日(六)

中国杭州--G20工商峰会(至9月4日)。

9月4日(日)

中国杭州--2016年G20领导人峰会，至9月5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果；习近平还出席金砖国家领导人非正式会晤。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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