欧元债市：芬兰或通过银团承销发行负收益率公债，创欧元区先例--消息

路透伦敦8月25日 - 三名银行业消息人士周四称，芬兰最早可能在下周发行新债，或将成为首个以银团承销方式发行负收益率公债的欧元区国家。

据信芬兰正在考虑是发行收益率已基本确定为负的七年期公债，还是发行期限更长的公债。

虽然德国等国已经以负收益率标售公债，但芬兰可能是第一个以银团承销方式发行负收益率公债的欧元区国家。

欧元区救助基金ESM和德国复兴信贷银行(KfW)已经以负收益率发行银团承销债券，去年波兰也通过银团承销方式发售以瑞郎计价的负收益率债券。

三位与芬兰洽商此事的银行家周四告诉路透，芬兰将很快发售公债，但对于发行何种期限的公债有分歧。(完)