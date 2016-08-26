《路透晚报》--8月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：保持充足流动性，七天逆回购利率有向政策利率发展苗头--副行长

中国央行副行长易纲称，公开市场七天期逆回购将继续，而14天期给市场多了一个选择，未来会保持市场充足流动性；此外，七天逆回购利率有向着政策利率发展的苗头。

--中国经济：保持流动性合理充裕,进一步引导利率下行空间仍很大--发改委

中国国家发展和改革委员会网站刊登文章称，虽然中国企业融资成本较高有风险溢价较高的因素，但进一步引导利率下行空间依然很大，政策仍须在此进一步着力，要保持流动性合理充裕。

--投行观点：中国下半年流动性宽松空间有限，预计降准一次不降息--中金

中国大型投行--中金公司宏观团队发布最新报告称，虽然中国央行近日重启14天逆回购操作，但下半年流动性进一步宽松的空间有限，报告认为下半年不会降息，货币政策的核心问题是传导的有效性。

--中加贸易：加拿大对油菜籽出口争议立场强硬，引发中国批评

中国与加拿大对于加国20亿加元(15.5亿美元)油菜籽出口的争议周四越演越烈，日前加拿大坚持争议未解决前两国关系不会改善的说法，引来北京当局的批评。

--香港经济：下半年零售业有望复苏，日圆升值等因素令内地旅客回归--报告

万事达卡最新分析报告显示，7月香港零售销售金额仍为负增长，但相信日圆升值等因素将会令到中国内地旅客回归香港，故零售业有望于下半年复苏。

【金融】

--中国金融：保监会否认市场有关6,000亿万能险将撤出A股传言

中国保监会称，市场上有关“6000亿万能险将陆续撤出A股”的传言不实。保监会将进一步强化人身保险产品的保障功能，引导行业发展风险保障和长期养老储蓄类产品，集聚长期保险资金。

--亚洲金融：亚投行于9月启动30多个国家的成员国资格申请审议程序--行长

亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群称，亚投行9月将启动有关30多个国家提交的成员国资格申请审议程序；亚投行正在吸引越来越多的国家参与，说明世界对中国经济的信心。

--中港股业绩：农行上半年净利同比微增0.8%，不良率微升至2.4%

按资产计中国第三大银行--农业银行公布，今年上半年归属于母公司股东的净利为1,051.48亿元人民币，同比增长0.8%；二季度末不良贷款率为2.4%，上年末为2.39%。

--中港股业绩：建行上半年净利同比增长1.15%，不良贷款率升至1.63%

以资产计中国第二大银行--中国建设银行公布，今年上半年净利同比微增1.15%；不良贷款率1.63%，较上年末上升0.05个百分点。

--中港股业绩：中国人寿中期净利同比下降67%，符合此前预期

中国最大寿险企业--中国人寿公布，今年上半年净利同比下降67%，符合此前预期，主要受累于投资收益下降以及传统险准备金折现率假设更新的影响。 公司并称，未来公司的海外不动产投资，将由办公楼分散至物流、零售和酒店。

--中国金融：NAFMII接受中信建投证券CRMW创设登记，为逾五年来首次

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）日前刊登信用风险缓释凭证（CRMW）创设登记通知书，决定接受中信建投证券2016年第一期信用风险缓释凭证创设登记，该凭证名义本金8亿元人民币，期限4.91年；这将是该协会逾五年来首次重启CRMW产品登记。

--台湾金融：金管会称将约询兆丰银人员厘清，两周内完成行政调查--主委

台湾金管会主委丁克华称，本周展开对兆丰银行人员约询，预计两周内完成行政调查，并将尽速派员专案金检兆丰纽约分行及巴拿马分行。

--台湾个股：富邦金旗下人寿称今年投资国际板债券目标增至35-40亿美元

台湾资产第二大上市金控--富邦金控旗下人寿称，上半年投资国际板债券已达上千亿台币，推升国际板债券投资余额约2,992亿台币，今年国际板债券投资金额目标增至为35-40亿美元。

--《台湾金融市场一周展望》外资加码台指期看好台股，待FED主席给出方向

全球金融市场正屏息等待美联储(FED)主席叶伦周五稍晚在杰克森霍尔会议发表的演说。不过在此变数厘清前，外资周四在台湾仍大幅加码台指期货、并留仓8.6万口创史上最高净多单。分析师认为，外资或因套利操作加码台指期，但中长期对本益比仍低的台股仍看好。

【固定收益】

--《分析》14天逆回购重出江湖剑指降杠杆，中国央行料仍慎用降准利器

时隔半年中国央行公开市场重启14天期逆回购，本周净投放规模大增至3,100亿元。在现有七天期逆回购品种基本可满足需求情况下，此举被解读为通过拉长资金供给期限，引导市场降低杠杆，并进一步巩固包括逆回购、MLF(中期借贷便利)等市场化利率的指引地位。

--中国新债：世界银行下周三将在银行间债市发5亿SDR计价债券，期限三年

世界银行（国际复兴开发银行）公告称，将于下周三（31日）在中国银行间债市簿记建档发行5亿特别提款权（SDR）计价债券，期限三年，募集资金净额将用于发行人的一般运营用途；此亦为首只以人民币进行结算的SDR债券。

--《中国债市每日综述》现券期货均走暖，降杠杆担忧仍在短期行情料反复

中国银行间债市现券收益率下行，国债期货亦明显收高。交易人士表示，资金压力明显缓解，且央行上午表态会保证充足流动性，市场情绪进一步恢复。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率1.9807%，最终发行112.5亿

中国财政部公告，上午招标的三个月贴现国债，获得12.5亿元人民币的追加认购，最终发行量为112.5亿元。业内人士稍早透露，该期债加权中标收益率1.9807%，边际中标收益率2.0075%，投标倍数3.93倍。

--中国票据市场：转贴利率小幅震荡，但风险忧虑推高不同机构承兑票据点差

中国票据转贴利率本周小幅震荡，但因风险因素考虑，规模较小的城商行承兑票据转贴价格，与国有及股份制银行承兑票据点差，从此前的约5个基点(bp)，扩大至15个bp左右。

【外汇】

--中国汇市：人民币收跌至一个月低点，市场关注今晚叶伦讲话

人民币兑美元即期收跌逾150点至一个月新低，盘中与离岸均触及一个月低点，中间价则上涨逾百点。交易员称，市场购汇需求上升，离岸CNH下行亦拖累在岸汇价，由于晚间美联储主席叶伦将发表讲话，市场上美元多头有所增加。

--中国外汇：外汇交易中心新增人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率

中国外汇交易中心官方网站称，自8月25日起开始每天两次公布人民币对欧元、日圆和英镑参考汇率；人民币将于今年10月起正式纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）。

--中国外汇：7月服务贸易逆差扩大，货物贸易顺差环比增10.9%--外管局

中国国家外汇管理局公布，7月份服务贸易逆差225亿美元，逆差额较上月的194亿扩大；其中旅行差额占比达到92.4%，运输差额占比亦达到17.8%。

--《人民币综述》汇率仍掣肘货币政策宽松，中国央行两难中寻平衡

本周美联储加息预期升温，中国央行则重启14天逆回购释出降杠杆信号。尽管中国央行通过公开市场操作持续注入人民币流动性缓解资金紧势，但在美联储加息高悬于顶的情形之下，货币政策的进一步放松恐怕较难实现。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，险资撤出A股传言澄清大盘获得支撑

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，有关险资撤出A股的传言得以澄清后，大盘今日获得支撑回升，但近日影响市场的不确定因素较多，对A股投资者造成心理影响，股指震荡有所加剧，调整料将延续，盘中热点则有从绩优蓝筹股转换迹象向小盘题材股转移的迹象。

--《技术分析》中国股市沪综指短线调幅基本到位

中国股市沪综指本周震荡回落，年线缓慢下行对大盘形成持续压制。技术面显示，短期均线系统未遭明显破坏，股指在3,040点附近基本探明短期底部，后市蓄势完毕后仍将上试年线3,100点附近；中线看，周线虽收阴但仍在五周均线之上运行，上升趋势不变，后市仍有冲高机会。

--中国证券：证监会称上市公司不得利用反收购限制股东权利

近期中国上市公司收购战频发，少数公司拟修订公司章程给收购人设置障碍。中国证监会明确表示，上市公司章程中涉及公司控制权条款的约定需遵循法律、行政法规的规定，不得利用反收购条款限制股东的合法权利。

--中国证券：深港通确保年内开通，主要规则近期将公开征求意见--深交所

中国深圳交易所称，将确保年内开通深港通，深交所等四方已完成主要规则制订工作，拟于近期向市场公开征求意见。

--中港证券：投资者通过沪港通和深港通买卖股票应以人民币交收--证监会

中国证监会就内地与香港股票市场交易互联互通机制征求意见，规定沪港通和深港通投资者的适当性管理应遵循属地管理原则。投资者通过内地与香港股市交易互联互通机制买卖股票，应以人民币与证券公司或经纪商进行交收。

--中港个股：中信银行与台湾中信金合作案告吹非因政治因素--行长

中国中信银行行长孙德顺表示，与台湾中信金控合作案告吹非因政治因素。他在该行2016年中报业绩会上并称，中国中信和台湾中信一直保持良好的业务沟通，由于两岸金融监管政策、合作意愿的原因，商业条款不一定能达成。

--中港个股：中国石油预计油价逐步回升，至2020年有望达每桶60-80美元

中国最大石油及天然气生产商--中国石油称，预计油价逐步回升，至2020年有望达到每桶60-80美元的合理水平。

--中港股业绩：中兴通讯上半年净利同比增9.3%，汇兑收益促营业利润大增

中国通讯设备大厂中兴通讯公布中报，上半年实现净利17.66亿元人民币，同比增长9.33%，汇兑收益等促成公司主营利润大幅增长。

--《独家新闻》中国宁波杉杉就购买智利SQM股权展开深入磋商--消息

据两名直接知情人士，中国锂电池材料生产商宁波杉杉股份正就购买全球锂业巨头智利化工矿业公司(SQM，Sociedad Quimica Y Minera)股权展开深入磋商。

--《市场热谈》安邦保险拟明年香港上市，IPO将揭开背后支持者的神秘面纱

中国第二大寿险业者--安邦保险集团计划明年在香港进行首次公开发行(IPO)。对于希望了解安邦背后神秘支持者的投资人和银行人士，这次IPO应当能给出一些答案。

--港股业绩：中信股份中期净利跌逾四成，因金融板块贡献减少及汇兑损失

中国大型综合企业--中信股份宣布，上半年净利同比下跌46.4%，因期内出售国内住宅地产业务产生费用、金融板块的贡献下降，以及人民币贬值导致在公司报表折算为港元时有所减少所致。

--中国个股：慧球科技涉信批违规被证监会立案调查，此前已被上交所停牌

中国广西慧球科技股份有限公司公告称，近日收到证监会立案调查通知书，因涉嫌信息披露违法违规，公司被证监会立案调查。

--香港个股：华润置地获母公司注资且上半年业绩增长，午盘股价抽高5%

中国大型房地产商--华润置地相隔不足两年再获母公司大规模注入资产。公司宣布，将以62.36亿元人民币代价，向华润集团收购深圳房地产项目，且上半年核心盈利同比升25.5%兼增派股息，带动华润置地午盘股价抽升，最高曾涨半成。

--香港个股：长实地产否认公司拟大手放售香港物业的报导，称＂绝无此事＂

香港首富李嘉诚掌控的长实地产表示，对于有报章指公司有逾50项物业放售的报导失实，于香港发展及投资物业将继续为集团之核心业务。

--《焦点》中国投资者大举建仓玉米期货，因国家不再支撑玉米价格