台湾汇市：台币早盘由升转贬但幅度微小，关注美联储主席叶伦演说

路透台北8月26日 - 台币兑美元 周五早盘由升转贬，但幅度皆相当微小。汇银人士称，虽然韩元 稍强，不过盘初外商银行倾向买汇，台币转贬；各方观望美联储主席叶伦周五的演说。

汇银人士表示，相较上日出口商在美元站上31.700左右立即进场抛汇，今日少了出口商的美元卖压，台币走势较弱。至于外商银盘初稍有买汇，与上日在清淡盘势中抛汇的动作不太一样，也使台币具走贬压力。

〞出口商要逢高卖(美元)，今天又不够高，〞一位大型商银交易员表示。

他们也认为，今晚美国联邦储理事会主席叶伦将发表演说，目前市场主要还是认为叶伦的演说会偏向鸽派，若她的说法偏向鹰派，美元有走高的风险。

全球央行官员本周稍晚将在杰克森霍尔召开会议，美联储主席叶伦周五将在会议上发表讲话。

台币早盘成交31.625-31.699的窄幅区间内，上日主要交易区间在31.652-31.758。

本地时间10:25，韩元兑美元 报1,114.2，上日收在1,115.9；台股加权指数 则跌0.04%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇 报31.620/31.646，上日收在31.600。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.600-31.700

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