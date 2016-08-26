台湾货币市场：短率徘徊既有区间，临近月底银行资金调度操作稍显保守

* 跨月短率暂持稳区间 * 临近月底银行间资金调度操作稍显保守 * 短票利率区间低位稍扬，RP利率则大致持平 记者 詹静宜 路透台北8月26日 - 台湾银行间拆款利率周五仍徘徊既有区间。资金调度人士指出，近日多档上市公司发 放大额现金股利，部分银行因股利入帐而垫高当日超额准备，而现金股利发放后资金动向尚未明朗，且时序临 近月底，银行对资金调度操作转趋稍显保守，但不致于影响资金调度，短率续持稳在既有区间、变化不大。 展望下周，他们表示，下周月底料银行间对跨月拆款利率议价将转趋强势，加以下周仍有兆丰金控、华硕 等发放现金股利及三档美元计价国际板债券交割等变数，仍须留意上述因素对月底资金调度造成的影响。 不过，一大型公营银行交易员信心满满说，〞下周月底应该还好，看起来没有什么特别紧缩因素。〞 周五大型上市公司发放现金股利包括：中华电 、和硕 、广达 及中信金<2891 .TW>分别发放425.51亿台币、129.54亿台币、146.78亿台币、146.02亿台币现金股利。下周还有周三华硕及正 崴各发放111.41亿台币、102.47亿台币现金股利，周五兆丰金 发放203.997亿台币现金股利。 本地时间13:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.668 31.670 台湾加权股价指数<.TWII 9,119.38 9,115.47 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.240% 0.175-0.230% --一周拆款利率区间 0.176-0.300% 0.175-0.300% --两周拆款利率区间 0.190-0.300% 0.180-0.300% **短票利率区间低位微扬** 短票方面，一大型票券商交易员指出，今日数家大型上市公司发放现金股息，资金配置尚须时间厘清流向 ，导致银行间买票意愿稍有减弱，令跨月短票利率区间低位微扬靠向0.29%。 另位大型票券交易员也称，发票量周五例行性偏多，维持跨月、跨季短票利率分别成交在0.28%、0.29%， 其他资金需求可搭配拆款资金因应。 〞展望下周要看股息落在谁家。〞上述大型票券交易员说。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.283%，区间在0.25-0.29%，成交金额为90.84 亿台币；前日加权平均利率在0.288%，区间在0.25-0.35%，成交金额为93.26亿台币。 今日央行定存单到期金额为1,597亿台币，发行金额待稍晚公布。 下周到期央行定存单共9,994亿台币；分别为周一3,471.5亿、周二2,235亿、周三2,318.5亿、周四1,437 亿及周五532亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为578亿台币，累计超额准备8,333亿台币、加计前期1%的 超额准备为9,329亿台币。 **RP利率大致持平** 债券附买回(RP)市场方面，一大型证券商交易员表示，今日券源持平偏少，资金调度依旧顺畅，公债及公 司债RP仍持在原有利率区间。展望下周将交割三档美元债，但预期交割款皆已提前分批准备，避免掉汇率风险 的影响，月底RP利率料维持在既有区间、变化不大。 另一大型证券交易员并指出，仍须留意月底资金紧缩效应及美元债交割等变数，但整体市场资金稳中偏松 ，下周月底有把握让RP利率续持在原本低档利率水准。 “今天开门偏多钱，基金跟银行都多钱。” 一位大型证券商交易员说。 一大型票券交易员也表示，美元债交割对我们影响有限，毕竟此前提前赎回金额庞大，寿险业只是再投资 而已，预计月底RP利率有望维持现有区间。 下周主要债券交割紧缩因子包括周一法国兴业银行发行3.9亿美元计价国际板债券、周二美国银行发行8.5 2亿美元计价国际板债券及星展银行发行1.4亿美元计价国际板债券。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也与上日相似。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利 率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平 上日。(完) (审校 杨淑祯)