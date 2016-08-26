中国债市动态：利空冲击暂止期现货联袂回暖，仍需关注资金成本变化

路透上海8月26日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货亦明显反弹；重启14天逆回购引发降杠杆担忧的利空冲击暂告段落，资金面也重回稳中偏松，市场买气有所恢复。

交易员并指出，随着14天逆回购重启，货币市场上七天及14天资金供给占比明显增加，这一变化对整体资金利率的抬升难以避免，而资金成本的变化对现券的影响还需进一步关注；不过考虑到当前缺资产的局面并未改变，配置需求难有明显减弱，债市总体料仍能维持强势格局。

“调整到现在还算可以了，不过接下来（现券再走强）会比较慢，道路坎坷。”北京一券商交易员称。

他谈到，本次调整比较剧烈的主要原因还是市场对于政策面控制杠杆的决心估计不足，“其实央行之前表态也够明白了，只是市场无视吧。”

熟悉情况的两位消息人士周三晚间对路透表示，中国央行当日就流动性管理问题召集主要大型银行开会，要求大行合理搭配资金的融出期限，防止融出资金的期限过于集中；央行并明确今年以来的货币政策总基调不会改变。

中国央行副行长易纲周五称，公开市场七天期逆回购将继续，而14天期给市场多了一个选择，未来会保持市场充足流动性；此外，七天逆回购利率有向着政策利率发展的苗头。

上海一银行交易员认为，随着流动性明显好转，配置型机构如基金公司的买盘也重新浮现，短期内看继续推动收益率反弹的因素有限，除非资金面再度收紧，债市这轮调整已基本到位。

中国央行公开市场今日将共进行1,450亿元人民币逆回购操作，其中七天期950亿元，14天期500亿元。据此计算，本周将净投放3,100亿元。 央行公开市场周三重启14天期逆回购，为春节后逾半年以来首现，中标利率持平于2.40%。

一级市场方面，财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率1.9807%，边际中标收益率2.0075%，投标倍数3.93倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1475%/3.1455%，上日为3.17%/3.1650%。