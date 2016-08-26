中国汇市：人民币早盘触及一个月低点，汇价续跌空间料有限关注叶伦讲话

* 人民币早盘与离岸CNH触及一个月低点
* 中间价上涨逾百点
* 客盘购汇需求亦推低汇价
* 汇价续跌空间料有限，应考虑择机结汇
* 关注晚间美联储叶伦讲话
路透上海8月26日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价下跌百余点，盘中与离岸CNH 均触及一个月低点，中间价则上涨逾百点。交易员称，早间市场购汇需求上升，离岸CNH下行亦拖累在岸汇价，由于国际汇晚间美联储叶伦将发表讲话，汇价续下跌空间料有限。
他们并指出，缺乏美元上涨配合的人民币调整幅度应不大，从区间交易思路看，6.67元附近反而是结汇良机；美联储可能在12月份加息，因此在三季度风险偏好也看涨，而人民币汇率弹性日渐上升，需考虑择机结汇。
“今天CNY跌得比较快，跟美指变动有点脱离，也有可能是对今晚叶伦讲话的提前反应，但我觉得现在反而是结汇的时机。”一外资行交易员称。
中国外汇交易中心官方网站称，自8月25日起开始每天两次公布人民币对欧元、日圆和英镑参考汇率；人民币将于今年10月起正式纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）。
北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.6655元,上日收报6.6535元，夜盘终报6.6609元。今日人民币兑美元中间价 报6.6488元，上日中间价为6.6602元。人民币兑美元即期成交额 为91.49亿美元，上日半日为106.7亿美元。
全球汇市方面，周五美元人气依然谨慎，美联储主席叶伦定于今日稍后在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年会发表主题演说，有人相信此番讲话将使美国今年是否升息的问题更加明朗。
叶伦可能释出美联储已做好今年升息准备的明确信号，不过许多分析师认为她仍将维持不太具体的立场，亦即货币政策须依据数据而定，仍有可能升息一次。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.05%至94.06；SDR篮子指数微升至94.97，BIS篮子指数微跌至94.73。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.818元, 上日尾盘为6.8018元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6805元, 上一交易日尾盘报6.6678元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6642；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)