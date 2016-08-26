中国汇市：人民币早盘触及一个月低点，汇价续跌空间料有限关注叶伦讲话

* 人民币早盘与离岸CNH触及一个月低点

* 中间价上涨逾百点

* 客盘购汇需求亦推低汇价

* 汇价续跌空间料有限，应考虑择机结汇

* 关注晚间美联储叶伦讲话

路透上海8月26日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价下跌百余点，盘中与离岸CNH 均触及一个月低点，中间价则上涨逾百点。交易员称，早间市场购汇需求上升，离岸CNH下行亦拖累在岸汇价，由于国际汇晚间美联储叶伦将发表讲话，汇价续下跌空间料有限。

他们并指出，缺乏美元上涨配合的人民币调整幅度应不大，从区间交易思路看，6.67元附近反而是结汇良机；美联储可能在12月份加息，因此在三季度风险偏好也看涨，而人民币汇率弹性日渐上升，需考虑择机结汇。

“今天CNY跌得比较快，跟美指变动有点脱离，也有可能是对今晚叶伦讲话的提前反应，但我觉得现在反而是结汇的时机。”一外资行交易员称。

中国外汇交易中心官方网站称，自8月25日起开始每天两次公布人民币对欧元、日圆和英镑参考汇率；人民币将于今年10月起正式纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）。

北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.6655元,上日收报6.6535元，夜盘终报6.6609元。今日人民币兑美元中间价 报6.6488元，上日中间价为6.6602元。人民币兑美元即期成交额 为91.49亿美元，上日半日为106.7亿美元。

全球汇市方面，周五美元人气依然谨慎，美联储主席叶伦定于今日稍后在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行年会发表主题演说，有人相信此番讲话将使美国今年是否升息的问题更加明朗。

叶伦可能释出美联储已做好今年升息准备的明确信号，不过许多分析师认为她仍将维持不太具体的立场，亦即货币政策须依据数据而定，仍有可能升息一次。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.05%至94.06；SDR篮子指数微升至94.97，BIS篮子指数微跌至94.73。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.818元, 上日尾盘为6.8018元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6805元, 上一交易日尾盘报6.6678元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6642；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。