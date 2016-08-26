《中国企业债发行日程表》--8月26日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *金沙县建设 16.5 7 9/2簿记建档 -- AA- 9/5-9/6 东方花旗证券 投资集团 (第3-7年末还20%本金/毕节市信泰投资有限公司提供担保) ========================================================================================= *重庆綦江区 8 7 9/2簿记建档 -- AA 9/5-9/7 广州证券 东部新城开发建设 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= *建安投资 16(品种一) 7 9/2簿记建档 -- AA 9/5-9/7 广发证券 控股集团 9(品种二) 7 (第3-7年末还20%本金/品种一由中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 广州市城市建设 25 可续期 8/24簿记建档 3.81% AAA 8/25-8/29 广发证券 投资集团有限公司 (每五年发行人续期选择权) 城市停车场建设专项债券 ========================================================================================= 重庆新梁 9 7 8/25簿记建档 4.76% AA- 8/26-8/30 广州证券 投资开发集团 (第3-7年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 肇庆高新区 8 7 8/25簿记建档 *3.97% AA 8/26-8/30 广州证券 建投投资开发 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 秦皇岛开发区 2.5 7 8/25簿记建档 *4.07% AA 8/26-8/30 摩根士丹利华鑫证券 国有资产经营 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 诸暨城东 15 7 8/25簿记建档 *3.89% AA 8/26-8/30 中信建投证券 新城建设 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 福州开发区 10 7 8/24簿记建档 3.53% AA 8/25-8/31 国开证券 国有资产营运 (第3-7年末还20%本金/中国投融资担保提供) ========================================================================================= 无锡市太湖 10 7 8/26簿记建档 上限4.40% AA+ 8/29-8/31 华泰联合证券 新城发展集团 (第3-7年末还20%本金/无锡城市发展集团提供担保) ========================================================================================= 武汉市硚口 14 7 8/26簿记建档 上限4.50% AA 8/29-9/1 申万宏源证券 国有资产经营 (第3-7年末还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 公安县城建 6.5 7 8/29簿记建档 上限5.00% AA- 8/30-9/1 天风证券 投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保) ========================================================================================= 南京地铁集团 26 7 8/26簿记建档 上限4.00% AAA 8/29-9/2 国开证券 (第3-7年末还20%本金) 申万宏源证券 ========================================================================================= 京山县京诚 6.7 7 8/26簿记建档 上限5.20% AA- 8/29-9/2 长江证券 投资开发 (第3-7年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 江苏瀚瑞投资 8 7 8/30簿记建档 -- AA 8/31-9/2 东北证券 控股公司 (瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 大冶市城市 至多10 7 8/30簿记建档 -- AA 8/31-9/2 海通证券 建设投资开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 宜章县兴宜 8 8 9/1簿记建档 -- AA- 9/2-9/5 财富证券 建设投资公司 (第3-7年末分别偿还15%本金，第8年末还25%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 怀化市城市 至多22.7 7 8/30簿记建档 -- AA 8/31-9/6 国开证券 建设投资停车场建设专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 高邮市经济发展 10 7 9/1簿记建档 -- AA 9/2-9/6 兴业证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 马鞍山南部承接 14 7 9/1簿记建档 -- AA 9/2-9/6 国泰君安证券 产业转移新区经济技术发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国海证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 萍乡经济技术 12 5 8/29簿记建档 *上限4.95% AAA 8/30-9/1 海通证券 开发区田中新区棚户区改 造项目收益债券 (第3-5年末分别偿还40%、30%和30%本金) (萍乡市汇丰投资为差额补偿人/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 南通市港闸区 至多15 5 9/1簿记建档 上限4.30% AA 9/2-9/6 东北证券 棚户区改造项目收益债券 (南通市崇川城市建设投资公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次