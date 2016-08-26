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亚洲 | 2016年 8月 26日 星期五 12:45 BJT

《全球汇市》美元人气谨慎或录得周线涨幅，等待叶伦讲话

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1287  1.1279  +0.07  +3.93  1.0860
    美元/日圆            100.47  100.51  -0.04 -16.48  120.30
    欧元/日圆         113.44  113.40  +0.04 -13.05  130.47
    美元/瑞郎            0.9665  0.9672  -0.07  -3.52  1.0018
    英镑/美元            1.3208  1.3189  +0.14 -10.38  1.4738
    美元/加元            1.2906  1.2920  -0.11  -6.74  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6786  6.6675  +0.17  +1.68  6.5680
    澳元/美元            0.7628  0.7615  +0.17  +4.85  0.7275
    新西兰元/美元        0.7308  0.7299  +0.12  +7.08  0.6825
    澳元/日圆         76.650  76.570  +0.10 -12.52  87.620
    新西兰元/日圆     73.450  73.370  +0.11 -10.40  81.980
    英镑/日圆         132.71  132.58  +0.10 -25.12  177.22
    澳元/新西兰元     1.0435  1.0424  +0.11  -2.15  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 王颖/李春喜/侯雪萍/汪红英/于春红/艾茂林/张明钧/高琦/许娜)
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