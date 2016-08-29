主要国家经济指标预测--8月29日****

《全球重要经济事件一览表》--1月16日-1月23日
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月29日(一) 0800 意大利企业信心指数 8月 102.5 103.1 0800 意大利消费者信心指数 8月 110.5 111.3 1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.4% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.3% +0.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 8月 -- 负1.30 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +1.0% 2245 新西兰建筑许可 7月 -- +16.3% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -0.9% -2.2% 所有家庭支出(较前月) +1.1% -1.1% 2330 日本求才求职比 7月 1.38 1.37 失业率 3.1% 3.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -0.9% -1.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月26日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 10.2 9.9 0645 法国消费者信心指数 8月 97 -- 0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 持平 -- 0800 欧元区M3货供额(年增率) 7月 +4.8% +4.9% 针对家庭放款 +1.8% -- 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 +0.5% -0.8% (较上年同期) -0.8% -1.4% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 7月初值 逆差593.2 -- 1230 美国企业获利 第二季初值 -2.4% -- 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.1% +1.1% 最终销售 +2.4% +2.4% 消费者支出 +4.4% -- GDP平减指数 +2.3% +2.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +1.9% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 8月终值 89.8 90.6 现况指数 107.0 107.4 预期指数 78.7 81.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/王兴亚 审校 张若琪)
--中国国家食药监局举行新闻发布会，介绍2016年食品安全抽检情况及2017年抽检计划，同时介绍两节期间食品安全抽检情况，并答记者问(0130)。
恒指 高见22,971点，收报22,937点，升0.5%，尝试收复23,000阻力关口，但大市成交额只有568亿港元，塘水滚塘鱼、欠镬气。国指 收报9,787点，升0.7%。
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。