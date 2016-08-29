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亚洲 | 2016年 8月 29日 星期一 08:01 BJT

****主要国家经济指标预测--8月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
      
    8月29日(一)    
    0800 意大利企业信心指数                           8月       102.5      103.1
    0800 意大利消费者信心指数                         8月       110.5      111.3    
    1230 美国实质个人支出(较前月)                     7月         --       +0.3%
             个人所得(较前月)                                   +0.4%      +0.2%
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.3%      +0.4%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%      +0.1%
                                      (较上年同期)                --       +1.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --       +0.1%
                                  (较上年同期)                    --       +0.9%
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                 8月         --      负1.30
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            7月         --       +1.0%
    2245 新西兰建筑许可                               7月         --      +16.3%    
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 7月       -0.9%      -2.2%
             所有家庭支出(较前月)                               +1.1%      -1.1%
    2330 日本求才求职比                               7月        1.38       1.37
             失业率                                              3.1%       3.1%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     7月       -0.9%      -1.4%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值     预估值
    
    8月26日(五)    
    0600 德国GfK消费者信心指数                       9月         10.2        9.9  
    0645 法国消费者信心指数                          8月           97        --  
    0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季修正值     持平        --   
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      7月        +4.8%      +4.9%   
               针对家庭放款                                     +1.8%        --    
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季修正值    +0.6%      +0.6%  
                              (较上年同期)                      +2.2%      +2.2%   
    0830 英国企业投资(较前季)                     第二季初值    +0.5%      -0.8%  
                     (较上年同期)                               -0.8%      -1.4%  
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    7月初值  逆差593.2      -- 
    1230 美国企业获利                             第二季初值    -2.4%        --   
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第二季修正值    +1.1%      +1.1%  
             最终销售                                           +2.4%      +2.4%  
             消费者支出                                         +4.4%        --   
             GDP平减指数                                        +2.3%      +2.2% 
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                      +1.8%      +1.7%  
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +2.0%      +1.9% 
    1400 美国密西根大学消费者信心指数                8月终值     89.8       90.6 
                             现况指数                           107.0      107.4
                             预期指数                            78.7       81.0 
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦/王兴亚 审校 张若琪)

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