主要国家经济指标预测--8月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月29日(一) 0800 意大利企业信心指数 8月 102.5 103.1 0800 意大利消费者信心指数 8月 110.5 111.3 1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.4% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.3% +0.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 8月 -- 负1.30 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +1.0% 2245 新西兰建筑许可 7月 -- +16.3% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -0.9% -2.2% 所有家庭支出(较前月) +1.1% -1.1% 2330 日本求才求职比 7月 1.38 1.37 失业率 3.1% 3.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -0.9% -1.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月26日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 10.2 9.9 0645 法国消费者信心指数 8月 97 -- 0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 持平 -- 0800 欧元区M3货供额(年增率) 7月 +4.8% +4.9% 针对家庭放款 +1.8% -- 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季初值 +0.5% -0.8% (较上年同期) -0.8% -1.4% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 7月初值 逆差593.2 -- 1230 美国企业获利 第二季初值 -2.4% -- 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.1% +1.1% 最终销售 +2.4% +2.4% 消费者支出 +4.4% -- GDP平减指数 +2.3% +2.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +1.9% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 8月终值 89.8 90.6 现况指数 107.0 107.4 预期指数 78.7 81.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/王兴亚 审校 张若琪)